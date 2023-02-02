Боброва и Журанков назвали лучших тренеров 2022 года по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» выбрали лучших тренеров 2022 года по фигурному катанию.

«Тренер 2022 года. Номинанты: Тутберидзе, Арутюнян, монреальская команда, и у меня ещё Ламбьель, потому что бронза Дениса Васильева на чемпионате Европы, золото Сёмы Уно на чемпионате мира и его лидерство в этом году. Я бы, честно говоря, на международном уровне отметил монреальскую группу. Ставить такому количеству пар такие программы», — начал Журанков.



«А я бы отметила их за то, что у них система растёт. У них гигантская команда, и они находят время для пар из разных стран, все у них растут», – отметила Боброва.



«Этери Георгиевна, я думаю, всё-таки тренер года в России. Есть Москвина, есть Соколовская по прошлому году из тех, у кого явно виден рост спортсменов, но всё-таки Тутберидзе, которая привезла девочек на Олимпиаду и смогла в этой железной форме додержать их. А кроме того, ещё смогла Женю Тарасову с Володей Морозовым замотивировать», — сказал Журанков.



«У неё четыре олимпийские медали в кармане: золото командника, золото и серебро у девочек и серебро в парах», – добавила Боброва.



«Тутберидзе — тренер прошлого года по нашей версии», — заявил Журанков.



«Хотя Москвину всё равно хочется отметить, потому что пары у неё выступили очень достойно: и золото в команде, и бронза в личном, борьба между ними. Не взялась бы Тутберидзе за Тарасову и Морозова, неизвестно, что было бы. А Тамара Николаевна Москвина — это 100% тренер прошлых лет, потому что то Бойкова/Козловский, то Мишина/Галлямов — просто победы в одну калитку», – отметила Боброва.