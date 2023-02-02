«Олимпийская атмосфера навсегда осталась в нашем сердце». Кацалапов выложил новый пост

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте со своей супругой Викторией Синициной, выложил в своих социальных сетях
новый пост. На своей странице Кацалапов выложил несколько фотографий с Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Олимпийская атмосфера навсегда осталась в нашем сердце! Делюсь фотографиями и воспоминаниями, которыми мы будем дорожить вечно», — подписал фотографии спортсмен, добавив эмодзи в виде сердца.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКИТЫ КАЦАЛАПОВА
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКИТЫ КАЦАЛАПОВА
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКИТЫ КАЦАЛАПОВА
Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине в танцах на льду. В прошлом году стало известно о решении пары приостановить карьеру на полсезона.
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