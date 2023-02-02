Источник: у Романа Костомарова наблюдается нарушение кровообращения

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Несмотря на положительную динамику последних дней, у фигуриста наблюдается нарушение кровообращения, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом сообщается, что источник не подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что у спортсмена началось отмирание конечностей и ему, возможно, потребуется ампутация пальцев на руках и ногах.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали ночью 10 января. Спортсмен в течение двух недель был подключён к аппарату ЭКМО и ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя.