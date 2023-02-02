Сотникова: если буду продолжать тренироваться, то совсем скоро вы увидите меня на льду

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова в своих социальных сетях рассказала, как упорно тренируется с целью наискорейшего возвращения на лёд.



«Прошло всего три месяца, и заставить себя что-то делать на самом деле не так просто. Мышцы в ужасном состоянии, тело ломит. Каждый день я перебарываю себя, боль в мышцах, чтобы прийти к своей цели. Если я буду продолжать в том же духе, то совсем скоро вы увидите меня на льду», – написала фигуристка.

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Сотникова стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте.Также она является двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы, победительницей юношеского чемпионата мира и четырёхкратной чемпионкой России.

В 2020 году Сотникова объявила о завершении карьеры. В ноябре 2022 года она стала мамой. Пол и имя ребёнка неизвестны.