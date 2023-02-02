«Потребность в стремлении к успеху и признанию». Пётр Гуменник — о фигурном катании

Серебряный призёр чемпионата России — 2023, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020 в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, ради чего занимается фигурным катанием.
«Прежде всего просто потому, что мне нравится кататься. Конечно, не всегда и не каждая тренировка проходит в удовольствие, иногда приходится заставлять себя, терпеть. Но мне, например, нравится на тренировке чисто прыгать четверные, а для этого надо постоянно поддерживать определённый уровень формы.
Ещё хотел добавить, что у любого человека есть потребность в стремлении к успеху и признанию в деле, требующем колоссальных усилий. Я удовлетворяю эту потребность фигурным катанием.
Если говорить о каком-то спортивном результате, моя цель — крупные международные соревнования. Чемпионаты мира, Олимпийские игры. Обычно все говорят, что мечтают о золоте Игр, но я чуть-чуть расширяю для себя эту тему. Потому что понимаю: Олимпиада бывает раз в четыре года, и такой шанс может не представиться и не реализоваться, даже если совершенно невероятные усилия приложить. Может банально не повезти в нужный момент», — приводит слова Гуменника RT.
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