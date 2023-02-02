«Лучший пианист среди фигуристов». Пётр Гуменник — о занятиях музыкой

Серебряный призёр чемпионата России — 2023, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020 в мужском одиночном катании Пётр Гуменник, который окончил музыкальную школу по классу фортепиано и даже участвовал в концертах за рубежом, рассказал, продолжает ли занятия музыкой.
«Не так давно получил приглашение из музыкальной школы, в которой занимался, сыграть на февральском концерте пару произведений. Надо будет успеть их разобрать. Я не с листа играю, поэтому нужно потренироваться, прежде чем выходить на сцену.
То есть такая приглашённая знаменитость? Получается, да. Когда я начинал заниматься музыкой, у нас на школьных концертах одним из членов жюри был гроссмейстер Марк Евгеньевич Тайманов, которого называли лучшим шахматистом среди пианистов и лучшим пианистом среди шахматистов. Ну и про меня потом начали говорить, что я лучший пианист среди фигуристов и лучший фигурист среди пианистов», — приводит слова Гуменника RT.
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