Итальянская федерация поддержит Грассля в желании продолжить тренировки у Тутберидзе

Итальянская федерация ледовых видов спорта (FISG) сообщила, что поддерживает желание фигуриста Даниэля Грассля готовиться к чемпионату мира у российского тренера Этери Тутберидзе.
«Даниэль пока не извещал нас о своём намерении тренироваться с Тутберидзе до конца сезона, но если он сделает это, то FISG поддержит его, как мы всегда делаем с любым другим фигуристом, который выражает своё желание тренироваться в определённом месте и с определённой командой, чтобы улучшить свой результат», — цитирует представителя пресс-службы FISG ТАСС.
Ранее сообщалось, что Грассль вернулся в Москву для продолжения тренировок у Тутберидзе. Там же, в «Хрустальном», Даниэль готовился к чемпионату континента. В Эспоо (Финляндия) Грассль прибыл с Даниэлем Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. По итогам соревнований он занял шестое место. Как в короткой, так и в произвольной программе итальянского фигуриста подвёл четверной лутц.
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