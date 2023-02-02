В Москве тренера по фигурному катанию обвинили в приставании к ученице на катке

Московский следственный комитет возбудил дело против 47-летнего тренера по фигурному катанию, который работал на ледовой арене одного из торговых центров, расположенных на территории Тушинского района, сообщает «Московский комсомолец». Мужчина обвиняется в совершении иных насильственных действий сексуального характера против девочки, не достигшей 14-летнего возраста. О произошедшем школьница сообщила взрослым, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.
По словам девочки, тренер трогал её особенным образом. Она растерялась и почувствовала брезгливость. Школьница также сказала, что на одном из занятий педагог уже залезал ей под одежду, но тогда она сочла это случайностью. В общении с детьми мужчина был фамильярен. Мог назвать девочку «кисуля» и велеть «собрать булки».
На допросе мужчина пояснил, что иногда он «теряет границы» – они у него «размываются», пытался давить на жалость — говорил, что вся жизнь пропала. У педагога и его супруги, которую он тренировал с подросткового возраста, двое детей.
Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений в Москве.
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