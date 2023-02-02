Фигуристы США призвали ускорить вручение наград за командный турнир Олимпиады-2022

Федерация фигурного катания США призвала ускорить вручение наград за прошедший почти год назад командный турнир Олимпийских игр – 2022.

Сборная США в Пекине завоевала серебро, уступив команде России. Но церемония награждения не состоялась, так как стало известно о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, сданном в декабре 2021 года на чемпионате России. МОК заявил, что награды будут вручены по окончании расследования, которое передано в CAS.

«По мере приближения годовщины зимних Олимпийских игр 2022 года Федерация фигурного катания США и её спортсмены глубоко разочарованы отсутствием окончательного решения по результатам командного турнира. Мы гордимся тем, с каким достоинством и самообладанием вели себя наши олимпийские призёры с момента завоевания наград в Пекине.

Они давно заслужили признание, в котором им было отказано в связи с продолжающимся процессом. Федерация фигурного катания США призывает к справедливому решению, чтобы по праву присудить медали всем чистым спортсменам, пострадавшим от этой ситуации», — говорится в опубликованном в соцсетях заявлении Федерации фигурного катания США.