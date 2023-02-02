Гербольдт: не думаю, что Хендрикс специально портила лёд перед выходом Губановой

Российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась о поведении бельгийской фигуристки Луны Хендрикс после неудачного проката произвольной программы на чемпионате Европы 2023 года.



Когда Хендрикс ехала после проката в сторону борта, она трижды довольно сильно ударила зубцами по льду. При этом Луна каталась не последней, после неё произвольную программу показывала представительница Грузии Анастасия Губанова, которая и завоевала золото.



«Я не думаю, что Луна специально портила лёд, это просто эмоции. Примерно такие же следы остаются после прыжков, но в любом случае на спортсменов равняются дети, поэтому нужно держать себя в руках. Хендрикс нужно было держать свои эмоции под контролем, так лидеры себя не ведут. Бывают досадные прокаты, однако это часть нашей работы, нужно уметь справляться с эмоциями, а у Хендрикс не получилось этого сделать. Но я уверена, что она не хотела специально портить лёд перед прокатом Анастасии», — приводит слова Гербольдт «РБ-Спорт».