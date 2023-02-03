Вайцеховская: из рассуждений Дюамель очень заметно ушли логика и здравый смысл

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала историю, как несколько лет назад в Торонто встретилась с канадской фигуристкой Меган Дюамель, которая в последние дни активно призывает запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2024.
«Четыре с половиной года назад я как-то совершенно внезапно поехала в командировку в Торонто. Там по-соседству, в Оквилле, впервые после перехода к Брайану Орсеру была заявлена в соревнованиях Женя Медведева, и я, собственно, летела в Канаду ради одного-единственного интервью.
Но совершенно внезапно на том же самом катке у нас случился большой и обстоятельный разговор с Меган Дюамель. Тогда ещё, помню, подумала: насколько же хорошо у девушки устроена голова.
Не знаю, то ли до такой степени человек потерял себя вне спорта, то ли так сильно хочется оставаться на виду, но та Дюамель и нынешняя в моём сознании категорически не стыкуются между собой. Вот просто — совсем.
Дело даже не в том, что она сейчас пишет у себя в соцсетях, а в том, что из рассуждений очень заметно ушли логика и здравый смысл», — написала Вайцеховская в своём Телеграм-канале.
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