Татьяна Тарасова: поляки — злобные люди. Мир переживёт Олимпиаду без них

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, который резко высказался о вероятности участия спортсменов из своей страны в Олимпийских играх — 2024 в случае допуска к ним россиян и белорусов.

«Поляки уже не в первый раз такие заявления делают. Злобные люди. Ничего страшного, если откажутся участвовать. Мир переживёт Олимпиаду без них», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Яблоньский заявил: «Моё личное мнение таково, что если спортсмены из России и Белоруси будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эту Олимпиаду. Не должно быть участия в таких Играх.