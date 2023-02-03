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Анастасия Губанова: хотела бросить, а потом случилось чудо, Грузия меня воскресила

Анастасия Губанова: хотела бросить, а потом случилось чудо, Грузия меня воскресила
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Новоиспечённая чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, как справлялась с трудностями походу карьеры.

«Как не сдалась и не закончила, когда несколько лет не могла выйти на международный уровень? Тяжело было именно морально, хотела бросить. Но тяжело поставить крест на всём, да и кататься хотелось. А потом, можно сказать, случилось чудо, Грузия меня воскресила.

Что изменилось, когда пригласили выступать за Грузию? Огромная мотивация появилась, добавилось желание кататься, к тренировкам стала по-другому относиться, более ответственно. То есть понимала, что передо мной такие задачи стоят, и нужно ещё больше работать. Больше стала получать кайф от всего», – приводит слова Губановой официальный сайт МОК.

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