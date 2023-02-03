Квителашвили: две последние Олимпиады плакал из-за того, что болел за обеих девочек

Грузинский фигурист Морис Квителашвили объяснил, почему не испытывает удовлетворения от своей карьеры несмотря на бронзу чемпионата Европы и победы на Кубке Ростелекома.

«Дело в том, что когда тебя окружают на тренировках успешные люди – планка задается высокая. Передо мной прошли уже три Олимпиады в «Хрустальном», я могу мемуары писать, как это все было.



Сначала Юлия Липницкая, которая вернулась с командным золотом, потом Алина Загитова с Женей Медведевой приехали домой с такими сложными медалями.



Я вообще две последние Олимпиады плакал: из-за того, что болел за обеих девочек, но победить-то должен кто-то один (Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. — Прим. «Чемпионата»). Так за них обидно было, сердце разрывалось. Они же на моих глазах выросли», — сказал Квителашвили в интервью Sports.ru.