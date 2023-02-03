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Анастасия Губанова рассказала, как на неё повлияла победа на чемпионате Европы

Анастасия Губанова рассказала, как на неё повлияла победа на чемпионате Европы
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Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, как на неё повлияла победа на первенстве континента.

«Осознала ли я победу на чемпионате Европы? Пока ещё нет. Не понимаю, как это случилось. Думаю, что, когда отдохну, успокоюсь, осознаю.

Как я пережила турнир? Старалась быть спокойной, абстрагироваться от всех мыслей, просто выходить на лёд с холодной головой и выполнять свою работу. Конечно, не получилось выйти спокойной на произвольную, я нервничала, но справилась, чем очень довольна. В голове не было мыслей, что должна занять какое-то место. Думала только о том, что должна откатать чисто. Успокоиться помогли тренер и друзья. Тренер нашёл нужные слова.

Что нового о себе узнала на этом чемпионате? Что могу больше, чем думаю. Победа добавила мне уверенности в себе», – приводит слова Губановой официальный сайт МОК.

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