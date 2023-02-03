Источник: Роману Костомарову решено ампутировать пальцы ног

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову решено ампутировать пальцы ног, а за пальцы рук врачи ещё продолжают бороться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что из-за того, что Роман был подключён к ЭКМО больше пяти дней, пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нём ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса. Отмечается, что Роман дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя.