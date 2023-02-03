Фигуристка Щербакова не получила приглашение на церемонию ISU Skating Awards в Цюрихе

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова не примет участия в церемонии вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники информации.

Анна не получила приглашение на мероприятие, которое пройдёт в Цюрихе (Швейцария) 5 февраля. Также сообщается, что на церемонии будут присутствовать не все номинанты.



Щербакова оказалась единственной российской фигуристкой среди номинантов на премию ISU Skating Awards во всех категориях. Анна вошла в шорт-лист на получение награды в номинации «Самый ценный фигурист года». В финал голосования также вышел французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и американский одиночник Нэйтан Чен. Все они завоевали золотые медали в Пекине в своих видах.