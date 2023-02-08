Расписание чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2023

С 9 по 12 февраля в Колорадо-Спрингс (США) состоится чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Представляем расписание соревнований.
9 февраля
22:00. Женщины. Короткая программа
10 февраля
4:00. Мужчины. Короткая программа
21:15. Спортивные пары. Короткая программа
11 февраля
00:25. Танцы на льду. Ритм-танец
4:00. Женщины. Произвольная программа
12 февраля
00:25. Спортивные пары. Произвольная программа
4:00. Мужчины. Произвольная программа
23:00. Танцы на льду. Произвольный танец
Указано московское время.
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Джун Хван Ча, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.
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