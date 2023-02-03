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Генассамблея НОК Украины поддержала возможность бойкота ОИ-2024

Генассамблея НОК Украины поддержала возможность бойкота ОИ-2024
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На внеочередной Генассамблее Национального олимпийского комитета (НОК) Украины было решено провести консультации с национальными спортивными федерациями по поводу возможности бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска к соревнованиям россиян и белорусов, сообщает «Укринформ».

Также НОК Украины подготовил план мер по недопущению возвращения спортсменов России и Беларуси в международные соревнования. НОК планирует подготовить и направить письменные обращения к субъектам олимпийского движения: национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям по олимпийским видам спорта и другим субъектам олимпийского движения и получить ответы в течение месяца. После обобщения полученной обратной связи вновь будет созвана внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины.

Вопрос о возможности бойкота в результате голосования поддержали 109 из 112 членов НОК Украины.

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