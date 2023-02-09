Чемпионат четырёх континентов: расписание на 1-й день, где смотреть трансляции

В Колорадо-Спрингс (США) стартует чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Представляем расписание первого дня.

9 февраля

22:00. Женщины. Короткая программа

10 февраля

4:00. Мужчины. Короткая программа

Указано московское время.

Трансляции чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию будут доступны в Okko.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.