Чемпионат четырёх континентов: участники и порядок выступлений

С 9 по 12 февраля в Колорадо-Спрингс (США) состоится чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — 2023.

В женских соревнованиях примут участие американки Брэди Теннелл и Изабо Левито, в мужских — японцы Као Миура, Шун Сато, кореец Джунхван Чха, китаец Боян Цзинь и канадец Киган Мессинг. В парном катании выступят японцы Рику Миура/Рюичи Кихара, а в танцах на льду — американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и канадцы Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен. Полный список участников соревнований можно посмотреть на официальном сайте международного союза конькобежцев (ISU).

Расписание соревнований:

9 февраля



22:00. Женщины. Короткая программа



10 февраля



4:00. Мужчины. Короткая программа



21:15. Спортивные пары. Короткая программа



11 февраля



0:25. Танцы на льду. Ритм-танец



4:00. Женщины. Произвольная программа



12 февраля



0:25. Спортивные пары. Произвольная программа



4:00. Мужчины. Произвольная программа



23:00. Танцы на льду. Произвольный танец