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Чемпионат четырёх континентов: участники и порядок выступлений

Чемпионат четырёх континентов: участники и порядок выступлений
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С 9 по 12 февраля в Колорадо-Спрингс (США) состоится чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — 2023.

В женских соревнованиях примут участие американки Брэди Теннелл и Изабо Левито, в мужских — японцы Као Миура, Шун Сато, кореец Джунхван Чха, китаец Боян Цзинь и канадец Киган Мессинг. В парном катании выступят японцы Рику Миура/Рюичи Кихара, а в танцах на льду — американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и канадцы Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен. Полный список участников соревнований можно посмотреть на официальном сайте международного союза конькобежцев (ISU).

Расписание соревнований:

9 февраля

22:00. Женщины. Короткая программа

10 февраля

4:00. Мужчины. Короткая программа

21:15. Спортивные пары. Короткая программа

11 февраля

0:25. Танцы на льду. Ритм-танец

4:00. Женщины. Произвольная программа

12 февраля

0:25. Спортивные пары. Произвольная программа

4:00. Мужчины. Произвольная программа

23:00. Танцы на льду. Произвольный танец

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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Новости. Фигурное катание
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