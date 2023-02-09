Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

В Колорадо-Спрингс (США) стартует чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Соревнования откроет короткая программа у женщин.

9 февраля



22:00. Женщины. Короткая программа



Указано московское время.



Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию будет доступна в Okko.



Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Джун Хван Ча, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.