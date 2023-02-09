Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

В Колорадо-Спрингс (США) стартует чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Завтра, ранним утром 10 февраля мск, зрители увидят короткую программу мужчин.
10 февраля
4:00. Мужчины. Короткая программа
Указано московское время.
Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию будет доступна в Okko.
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Джун Хван Ча, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.
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