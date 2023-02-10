Чемпионат четырёх континентов: расписание на 2-й день, где смотреть трансляции

В Колорадо-Спрингс (США) продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Представляем расписание второго дня соревнований.

10 февраля



21:15. Спортивные пары. Короткая программа

11 февраля

0:25. Танцы на льду. Ритм-танец

4:00. Женщины. Произвольная программа

Указано московское время.

Трансляции чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию будут доступны в Okko.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников доступен на сайте ISU. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Ча Джун Хван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.