Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: когда короткая программа, где смотреть
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В Колорадо-Спрингс (США) состоится чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Сегодня, 10 февраля, будет показана короткая программа спортивных пар.
10 февраля
21:15. Спортивные пары. Короткая программа
Указано московское время.
Трансляция чемпионата четырёх континентов будет доступна в Okko.
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников доступен на официальном сайте международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Ча Джун Хван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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