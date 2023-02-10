Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: когда короткая программа, где смотреть

В Колорадо-Спрингс (США) состоится чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Сегодня, 10 февраля, будет показана короткая программа спортивных пар.

10 февраля



21:15. Спортивные пары. Короткая программа

Указано московское время.

Трансляция чемпионата четырёх континентов будет доступна в Okko.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников доступен на официальном сайте международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Ча Джун Хван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.