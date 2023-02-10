Чемпионат четырёх континентов, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

В Колорадо-Спрингс (США) продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. В ночь с 10 на 11 февраля мск зрители увидят ритм-танцы.

11 февраля



0:25. Танцы на льду. Ритм-танец

Указано московское время.

Трансляция чемпионата четырёх континентов будет доступна в Okko.



Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников доступен на официальном сайте международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Ча Джун Хван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.