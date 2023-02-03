Ирина Роднина: буду рада, если поляки станут бойкотировать ОИ по политическим мотивам
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о намерении бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в случае допуска на них спортсменов из России и Беларуси.
«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам. Поскольку это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх», – приводит слова Родниной Vprognoze.ru.
Ранее МОК опубликовал заявление о возможности допуска российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры под нейтральным флагом. В ответ на это Польша объявила об организации коалиции против участия России и Беларуси на Играх-2024, в которую войдут около 40 государств.
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