Ирина Роднина: буду рада, если поляки станут бойкотировать ОИ по политическим мотивам

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о намерении бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в случае допуска на них спортсменов из России и Беларуси.

«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам. Поскольку это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх», – приводит слова Родниной Vprognoze.ru.

Ранее МОК опубликовал заявление о возможности допуска российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры под нейтральным флагом. В ответ на это Польша объявила об организации коалиции против участия России и Беларуси на Играх-2024, в которую войдут около 40 государств.