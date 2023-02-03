Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина: буду рада, если поляки станут бойкотировать ОИ по политическим мотивам

Ирина Роднина: буду рада, если поляки станут бойкотировать ОИ по политическим мотивам
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о намерении бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в случае допуска на них спортсменов из России и Беларуси.

«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам. Поскольку это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх», – приводит слова Родниной Vprognoze.ru.

Ранее МОК опубликовал заявление о возможности допуска российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры под нейтральным флагом. В ответ на это Польша объявила об организации коалиции против участия России и Беларуси на Играх-2024, в которую войдут около 40 государств.

Новость по теме
Министр спорта Польши заявил, что около 40 стран выступают против допуска России на ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023