Чемпионат четырёх континентов, расписание на 3-й день, где смотреть трансляции

В Колорадо-Спрингс (США) продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Представляем расписание 3-го соревновательного дня.
12 февраля
0:25. Спортивные пары. Произвольная программа
4:00. Мужчины. Произвольная программа
Указано московское время.
Трансляции чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию будут доступны в Okko.
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников доступен на сайте международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.
- 11 февраля 2023
-
07:00
-
02:47
-
02:33
-
02:01
-
01:13
- 10 февраля 2023
-
23:34
-
20:55
-
20:42
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:44
-
15:25
-
15:25
-
15:00
-
13:06
-
13:00
-
12:26
-
11:47
-
11:37
-
11:29
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:28
-
10:18
-
10:12
-
10:08
-
09:58
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:10
-
07:50