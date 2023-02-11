Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

В Колорадо-Спрингс (США) продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. В ночь с 11 на 12 февраля мск зрители увидят произвольную программу мужчин.



12 февраля



4:00. Произвольная программа. Мужчины.



Указано московское время.



Трансляция чемпионата четырёх континентов будет доступна в Okko.



Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников можно посмотреть на сайте международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию