Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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В Колорадо-Спрингс (США) продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. В ночь с 11 на 12 февраля мск зрители увидят произвольную программу мужчин.
12 февраля
4:00. Произвольная программа. Мужчины.
Указано московское время.
Трансляция чемпионата четырёх континентов будет доступна в Okko.
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников можно посмотреть на сайте международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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