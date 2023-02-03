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Алина Загитова показала, как готовится к вокальному дебюту в ледовом шоу. Видео

Алина Загитова показала, как готовится к вокальному дебюту в ледовом шоу. Видео
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, фигуристка Алина Загитова показала, как готовится дебютировать на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание» с вокальным номером. Спортсменка выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert). Как сообщают организаторы, дуэт исполнит любимую песню фигуристки из репертуара певицы.

Загитова не стала заранее раскрывать свои вокальные способности и опубликовала в соцсетях видео без звука.

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» пройдёт 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.

Загитова чётко разграничивает спорт и шоу. Это триггер, приобретённый после победы на ОИ Загитова чётко разграничивает спорт и шоу. Это триггер, приобретённый после победы на ОИ
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