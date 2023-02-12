Чемпионат четырёх континентов, расписание на 4-й день, где смотреть трансляции
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В Колорадо-Спрингс (США) завершается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Представляем расписание заключительного соревновательного дня.
12 февраля
23:00. Танцы на льду. Произвольный танец
Указано московское время.
Трансляции чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию будут доступны в Okko.
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников доступен на сайте международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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