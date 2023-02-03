Спортивный врач — о Костомарове: дело не в руках и ногах, дайте ему с того света вернуться

Бывший врач сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, терапевт Андрей Звонков прокомментировал ситуацию с возможной ампутацией пальцев ног или рук фигуристу Роману Костомарову, который уже около месяца находится в больнице с тяжёлой пневмонией.
Костомаров был госпитализирован 10 января. В реанимации Роман был одновременно подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Как только состояние спортсмена начало улучшаться, его отключили от ЭКМО.
«При тяжёлой форме гипоксии лёгкие человека не работают, и поддерживать их функционированием может только ЭКМО. Но полноценной замены лёгким это дать не может, если не хватает периферического кровообращения, поэтому у него наступают некрозы конечностей. Тем более скоро уже месяц, как он в реанимации. Врачи будут стараться спасти руки и ноги, если есть шанс. Увеличить сатурацию кислорода, если это вообще реально.
Я не исключаю, что Костомаров вообще уже может не вернуться в спорт, дайте ему с того света вернуться. Пока у него есть шанс выжить, он может остаться просто инвалидом. Дело не в руках и ногах, а в лёгких, нужна будет серьёзная реабилитация», — приводит слова Звонкова «Лайф».
По словам врача, конечности с поражёнными сосудами необходимо ампутировать, чтобы не было интоксикации, то есть отравления трупным ядом, который идёт от мёртвых тканей дальше в организм.
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