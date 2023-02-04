Тарасова — о Костомарове: мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможной ампутации пальцев ног у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
По сообщениям СМИ, длительное нахождение 45-летнего Костомарова под аппаратом ЭКМО, который искусственно поддерживал жизнь фигуриста, привело к отмиранию тканей конечностей, что грозит интоксикацией организма.
«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше. Большую часть дня он дышит сам, своими лёгкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. В реанимации Роман был одновременно подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Как только состояние спортсмена начало улучшаться, его отключили от ЭКМО. Роман в сознании и общается с родными и врачами.
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