Тарасова — о Костомарове: мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможной ампутации пальцев ног у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

По сообщениям СМИ, длительное нахождение 45-летнего Костомарова под аппаратом ЭКМО, который искусственно поддерживал жизнь фигуриста, привело к отмиранию тканей конечностей, что грозит интоксикацией организма.

«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше. Большую часть дня он дышит сам, своими лёгкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. В реанимации Роман был одновременно подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Как только состояние спортсмена начало улучшаться, его отключили от ЭКМО. Роман в сознании и общается с родными и врачами.