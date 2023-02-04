Стали известны сроки восстановления фигуристки Ксении Синицыной

Хореограф российской фигуристки Ксении Синицыной Мария Касумова рассказала, когда спортсменка сможет вернуться к тренировкам.

«Ксюше сделали снимок, который показал стрессовый перелом, наложили повязки. Она ходит на физиотерапию, тренер Светлана Владимировна Панова на связи с врачами. На днях она должна сделать повторный снимок. Если всё будет хорошо, ей разрешат тренироваться в полную силу», — приводит слова Касумовой ТАСС.

18-летняя Ксения Синицына из-за травмы пропустила Кубок Первого канала, который прошёл в Москве с 21 по 22 января.

На прошедшем чемпионате России Синицына набрала 211,52 балла и заняла восьмое место. На юношеских Олимпийских играх 2020 года она завоевала золото в командных соревнованиях и серебро в личном турнире.