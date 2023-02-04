В ISU объяснили решение не приглашать Щербакову на церемонию ISU Skating Awards

Стала известна причина, по которой олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова не была приглашена на церемонию премии ISU Skating Awards.
«Совет ISU специально рассмотрел вопрос о номинациях на премию ISU на своём заседании в октябре 2022 года. Совет был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям соответствующих категорий наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ.
Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU, но могут быть приглашены присоединиться виртуально», — заявили ТАСС в пресс-службе ISU.
Щербакова оказалась единственной российской фигуристкой среди номинантов на премию ISU Skating Awards во всех категориях. Анна вошла в шорт-лист на получение награды в номинации «Самый ценный фигурист года». В финал голосования также вышли французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и американский одиночник Нэйтан Чен. Все они завоевали золотые медали в Пекине в своих видах.
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