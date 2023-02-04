Загитова и Щербакова провели мастер-классы на «Зимнем дне Московского спорта»

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова провели мастер-классы в рамках «Зимнего дня Московского спорта», который прошёл сегодня в «Лужниках».
Фигуристки поделились со всеми присутствующими техникой выполнения основных элементов на катке «Южный полюс».
Мастер-класс Алины Загитовой:
Мастер-класс Анны Щербаковой:
Главным событием в рамках «Зимнего дня Московского спорта» стал массовый забег по Олимпийской набережной.
Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не выступала в соревнованиях. При этом фигуристка не прекращает тренировки в группе Этери Тутберидзе и участвует в различных ледовых шоу. Алина учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента. Недавно возглавляемая Загитовой команда «Красная Машина» выиграла Кубок Первого канала.
Щербакова летом перенесла операцию на колене и приняла решение пропустить первую половину сезона, чтобы восстановиться. Анна вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой работала ведущей телепроекта «Ледниковый период». Ранее Щербакова участвовала в шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица», проходившем с 30 декабря по 8 января.
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