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Видео проката чемпионов «Ледникового периода» Кацалапова и Арзамасовой в финале проекта

Видео проката чемпионов «Ледникового периода» Кацалапова и Арзамасовой в финале проекта
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Первый канал опубликовал видео финального выступления двукратного олимпийского чемпиона Никиты Кацалапова и актрисы, серебряного призёра «Лёд и пламя» Елизаветы Арзамасовой на проекте «Ледниковый период». Пара каталась под музыку Айдара Гайнуллина из кинофильма Ивана Вырыпаева «Эйфория».

Видео доступно на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Напомним, победу в «Ледниковом периоде» одержали актриса Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Вторыми стали Евгения Медведева и Фёдор Федотов. Третью строчку заняли сразу две пары: Виктория Синицина/Иван Скобрев и Марат Башаров/Оксана Домнина.

Подробнее о том, как проходил финал «Ледникового периода», можно прочитать на «Чемпионате»:

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