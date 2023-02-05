Виктория Синицина поделилась впечатлениями от участия в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина рассказала о своём участии в проекте «Ледниковый период». Спортсменка выступала в паре с чемпионом мира по конькобежному спорту Иваном Скобревым. Пара заняла третье место в проекте.
«Могу сказать, что это было очень сложно для меня, потому что это было впервые и проект занимает огромное количество времени. Мы погружаемся в него с головой и стараемся делать всё по максимуму, тренируемся днями и ночами. Это очень сложно, но одновременно это и огромное удовольствие, опыт, который я получила с огромной радостью. Я благодарна всей команде, которая за этим стоит.
Повторила бы ещё такой опыт? Возможно. Как говорят, нет предела совершенству, есть ещё много возможностей идти вперёд и развиваться.
Скучаю ли по соревнованиям? Конечно, но на данный момент я вся здесь», — сказала Синицина в видео, опубликованном на YouTube-канале журналиста Светланы Бонопартовой.
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