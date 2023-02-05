Вайцеховская: пусть Костомаров всё преодолеет, пусть этот день будет днём поддержки Романа

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о просмотре финального выпуска проекта «Ледниковый период», поддержав олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
«Посмотрела в записи вчерашний телевизионный финал «Ледникового периода» и подумала: если допустить, что мысль материальна, пусть этот день будет днём поддержки Романа Костомарова. Ромки. Человека, который всегда был способен заставить жизнь вокруг себя и своих близких заиграть самыми яркими красками. Пусть он выберется из этой ситуации и всё-всё-всё преодолеет», — написала Вайцеховская в социальных сетях.
10 января Романа Костомарова госпитализировали, после чего он был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Дышит Роман через трахеостому.
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