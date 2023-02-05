Елизавета Туктамышева поделилась фото с отдыха в горах

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха, который спортсменка проводит в горах.
Фотографии были опубликованы в телеграм-канале фигуристки.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ
«Чистый кайф», — подписала снимки Туктамышева.
25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
На прошедшем чемпионате России Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Валиева стала серебряным призёром.
- 5 февраля 2023
-
14:24
-
14:05
-
13:43
-
13:28
-
13:08
-
13:00
-
12:38
- 4 февраля 2023
-
23:59
-
22:12
-
21:30
-
20:11
-
19:45
-
14:46
-
13:32
-
12:19
-
11:12
-
10:01
-
00:05
- 3 февраля 2023
-
23:51
-
21:03
-
20:10
-
19:28
-
17:31
-
17:28
-
16:45
-
16:25
-
15:51
-
15:44
-
15:36
-
14:04
-
12:21
-
11:59
-
09:37
- 2 февраля 2023
-
23:46
-
23:21