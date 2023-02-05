Патрис Лозон признан лучшим тренером по версии ISU

В эти минуты в Цюрихе (Швейцария) проходит церемония награждения международной премии ISU Skating Awards. Канадец Патрис Лозон получил награду лучшему тренеру.

Патрис Лозон работает в академии Монреаля, самыми известными учениками специалиста являются олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Соперниками Лозона в борьбе за награду были Рафаэль Арутюнян (США), Стефан Ламбьель (Швейцария).

Отметим, что, несмотря на запрет российским фигуристам участвовать в соревнованиях за пределами страны, действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист».



Её соперники — чемпион Пекина в мужском одиночном катании Нэйтан Чен (Америка) и танцевальный дуэт из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые также праздновали на китайских Играх победу.