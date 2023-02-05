Патрис Лозон признан лучшим тренером по версии ISU

В эти минуты в Цюрихе (Швейцария) проходит церемония награждения международной премии ISU Skating Awards. Канадец Патрис Лозон получил награду лучшему тренеру.
Патрис Лозон работает в академии Монреаля, самыми известными учениками специалиста являются олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Соперниками Лозона в борьбе за награду были Рафаэль Арутюнян (США), Стефан Ламбьель (Швейцария).
Отметим, что, несмотря на запрет российским фигуристам участвовать в соревнованиях за пределами страны, действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист».
Её соперники — чемпион Пекина в мужском одиночном катании Нэйтан Чен (Америка) и танцевальный дуэт из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые также праздновали на китайских Играх победу.
- 5 февраля 2023
-
17:38
-
17:30
-
16:51
-
16:44
-
14:24
-
14:05
-
13:43
-
13:28
-
13:08
-
13:00
-
12:38
- 4 февраля 2023
-
23:59
-
22:12
-
21:30
-
20:11
-
19:45
-
14:46
-
13:32
-
12:19
-
11:12
-
10:01
-
00:05
- 3 февраля 2023
-
23:51
-
21:03
-
20:10
-
19:28
-
17:31
-
17:28
-
16:45
-
16:25
-
15:51
-
15:44
-
15:36
-
14:04
-
12:21