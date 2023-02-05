Анна Щербакова не выиграла премию ISU
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Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».
Победителем в указанной номинации стал американский одиночник Нэйтан Чен. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Стоит отметить, что все финалисты номинации завоёвывали золотые медали Олимпиады 2022 года в Пекине в своих видах.
Напомним, Анна Щербакова оказалась единственной российской фигуристкой среди номинантов на премию ISU Skating Awards во всех категориях, но не была приглашена на официальную церемонию, — как потом объяснили организаторы — из соображений безопасности.
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