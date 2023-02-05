Анна Щербакова поздравила Нэйтана Чена с завоеванием премии ISU

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова в социальных поздравила американца Нэйтана Чена с победой в номинации «Самый ценный фигурист» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards. В своём телеграм-канале фигуристка выложила видеообращение на английском языке.

«В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех фанатов фигурного катания со всего мира, благодаря которым я была номинирована на премию ISU. Я очень уважаю Нэйтана Чена, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Они живые легенды нашего спорта, поднявшие свои дисциплины на другой уровень. Для меня большая честь быть номинированной вместе с ними. Победить на Олимпийских играх — это мечта для всех профессиональных атлетов. Ради этого мы работаем день за днём, год за годом. Спорт учит нас не сдаваться перед лицом трудностей, преодолевать наши слабости и объединяет нас. Я хотела бы поздравить победителя от всего сердца, хочу пожелать ему успеха во всех начинаниях», — сказала Щербакова.