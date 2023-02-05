Гербольдт высказалась о признании канадца Лозона «Лучшим тренером» на ISU Skating Awards
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала признание канадского специалиста Патриса Лозона «Лучшим тренером» на ISU Skating Awards ‑ 2023.
Церемония вручения наград проходила в Цюрихе во время шоу Art on Ice. Награды вручались по итогам двух сезонов. В число номинантов также входили Рафаэль Арутюнян и Стефан Ламбьель.
«Сложно сказать, насколько заслуженно или нет Патрис Лозон выиграл награду «Лучший тренер». Это моё мнение. Тем не менее, я считаю, что в такие номинации попадают только достойные люди», — сказала Гербольдт в интервью «Матч ТВ».
Напомним, в номинации «Самый ценный фигурист» победил американский одиночник Нэйтан Чен. Также на данную награду претендовала россиянка Анна Щербакова.
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