Латвийский фигурист – о возвращении россиян: мне сложно сказать «давайте кататься вместе»

Латвийский фигурист Денис Васильев высказался против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
«У меня есть мнение на этот счет. Зная, что сейчас происходит в мире, и помня о допинговом деле российской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, мне сложно сказать: «Да, давайте кататься вместе!»
Я не думаю, что у нас есть ощущение безопасности, чувство доверия, что если их допустят к Олимпиаде, все будет хорошо и в соответствии с олимпийским ценностям.
Должно пройти время, боевые действия должны закончиться, все должны перевести дух и посмотреть, что произошло, понять ситуацию, и только тогда мы сможем начать говорить об этом и вообще обсуждать это.
На данный момент я не поддерживаю возвращение российских фигуристов», – приводит слова Васильева Sportacentrs.
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