Ланская — о Костомарове: хочу болтать и кататься с Ромой! Никак иначе!

Актриса Валерия Ланская, выступавшая вместе с госпитализированным ныне олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым в «Ледниковом периоде», выразила надежду, что её партнёр по ледовому шоу преодолеет выпавшие ему испытания.

«Вот так хочу! Болтать и кататься с Ромой! Никак иначе! Сегодня показали финал проекта «Ледниковый период. Снова вместе». Хочу снова вместе», — написала Ланская в социальных сетях под видео своего финального выступления вместе с Костомаровым на «Ледниковом периоде».

Напомним, 10 января Романа Костомарова госпитализировали, после чего он был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя, однако из-за гангрены ему грозит ампутация ноги. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Дышит Роман через трахеостому.