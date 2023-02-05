Энберт: на данном этапе развития спортивные медали ценнее, чем призы ISU

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о том, что российская фигуристка Анна Щербакова не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

«Я болел за Анну Щербакову, конечно. Но наша фигуристка доказала свою невероятную ценность для мирового фигурного катания, выиграв олимпийскую золотую медаль. На данном этапе развития премии всё-таки спортивные медали ценнее, чем призы ISU. Хотя не знаю, как будет дальше. Анна как олимпийская чемпионка уже многим всё доказала. По поводу результатов премии, мне сложно представить, по каким критериям можно оценивать лучшего фигуриста сезона: по медалям, по набранным баллам? Победитель Нэйтан Чен – великий спортсмен, который тоже двигает фигурное катание вперёд, отодвигает границы возможного и тем самым восхищает многих болельщиков из разных стран. Поэтому он тоже заслужил выиграть в номинации «Самый ценный фигурист», — сказал Энберт в интервью Metaratings.