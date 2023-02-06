Алина Загитова выложила видео вокала со звуком

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, фигуристка Алина Загитова выложила новое видео репетиции вокального номера, с которым она готовится выступить на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание». Спортсменка выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert). Как сообщают организаторы, дуэт исполнит любимую песню фигуристки из репертуара певицы.
Напомним, ранее Загитова уже выкладывала видео с репетиции. Однако тогда она решила не раскрывать свои вокальные способности и опубликовала его без звука.
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» пройдёт 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.
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