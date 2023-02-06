Лутфуллин: в детстве меня хотели отдать в хоккей, но я не умел стоять на коньках

Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, что, если бы не его неумение стоять на коньках в четыре года, он мог бы проявить себя в другом виде спорта.

«Как попал в фигурное катание? Я не помню, мне тогда было четыре года. По рассказам родителей, меня хотели отдать в хоккей, но для занятий нужно было, чтобы я уже умел стоять на коньках. И тогда отец отвёл меня на фигурное катание. Вот я остался в нём, а в хоккее себя не попробовал.

Как понял, что фигурное катание — это моё? Наверно, это пришло как раз в Питере. Тогда я понял, что что-то могу в данном спорте. А до этого катался в своё удовольствие. В возрасте 11-12 лет нет особого желания что-либо делать, хочется просто гулять и отдыхать. Поэтому я очень благодарен своим родителям за то, что они меня поддерживали и заставляли тренироваться», — сказал Лутфуллин в интервью «БИЗНЕС Online».