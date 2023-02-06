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Чемпионка Европы Губанова рассказала, в какую страну могла переехать в 2022 году

Чемпионка Европы Губанова рассказала, в какую страну могла переехать в 2022 году
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Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, высказалась о возможных тренировках в Италии.

«Для меня после смены спортивного гражданства по факту изменилось только то, что я стала представлять другую страну и стала ездить на соревнования более высокого уровня. А так всё для меня осталось по-прежнему. Живу в Санкт-Петербурге со своей семьей, тренируюсь у своего тренера, атмосфера очень тёплая. Всё это помогает — и на тренировках, и на соревнованиях.

Когда осенью началась частичная мобилизация, мне сказали, что, возможно, придётся переехать вместе с Морисом Квителашвили тренироваться в Италию. Но я этого вообще не хотела, я очень домашний человек. И для меня смена обстановки на постоянной основе — это очень тяжело. Сейчас таких мыслей нет», — цитирует Губанову «РИА Новости Спорт».

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